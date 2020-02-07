Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Иньяки Уильямс: «Иногда нужно просто верить»

01:11
6 февраля. Бильбао. «Атлетик» — «Барселона» — 1:0. Иньяки Уильямс празднует гол. Фото Mundo Deportivo
6 февраля. Бильбао. «Атлетик» — «Барселона» — 1:0. Иньяки Уильямс празднует гол. Фото Mundo Deportivo
Теги:

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс после победы над «Барселоной» в 1/4 финала Кубка Испании (1:0) отметил, что теперь команда хочет выиграть трофей. Форвард на 93-й минуте забил единственный гол в этой встрече.

— Я не могу сейчас найти слов, иногда нужно просто верить, — цитирует Mundo Deportivo Уильямса. — Это наша возможность получить трофей, если мы все сделаем правильно.

«Атлетик» знал, что в игре с «Барсой» будет сложно. Однако мы были живы в течение девяноста минутю. Завершение этого пути победой — награда за усилия, которые мы предпринимаем весь сезон.

Атлетик — Барселона

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир