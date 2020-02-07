Иньяки Уильямс: «Иногда нужно просто верить»

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс после победы над «Барселоной» в 1/4 финала Кубка Испании (1:0) отметил, что теперь команда хочет выиграть трофей. Форвард на 93-й минуте забил единственный гол в этой встрече.

— Я не могу сейчас найти слов, иногда нужно просто верить, — цитирует Mundo Deportivo Уильямса. — Это наша возможность получить трофей, если мы все сделаем правильно.

«Атлетик» знал, что в игре с «Барсой» будет сложно. Однако мы были живы в течение девяноста минутю. Завершение этого пути победой — награда за усилия, которые мы предпринимаем весь сезон.