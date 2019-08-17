Иньяки Уильямс: «Хочу, чтобы Адурис попрощался с футболом, забив как можно больше голов»

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс после победы над «Барселоной»? в 1-м туре чемпионата Испании (1:0) признался, что рад за форварда Арица Адуриса. 38-летний испанец стал автором победного гола ударом через себя.

— Команда была невероятной и показала очень интенсивную игру, — цитирует пресс-служба клуба Уильямса. — Мы прибыли заведенными в конце игры. Я очень рад за Адуриса. Это его последний год в футболе, поэтому хочу, чтобы он попрощался, забив как можно больше голов. Наши фанаты были впечатляющими. Эта победа укрепляет нас, и мы находимся на пути к достижению великих целей.