Иньяки Уильямс будет выступать за сборную Ганы. Ранее он сыграл один матч за Испанию

Иньяки Уильямс будет играть за сборную Ганы

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс объявил, что будет выступать за сборную Ганы. Он опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик, посвященный этому.

Ранее 28-летний испанец вызывался в сборную Испании. Он сыграл 30 минут против Боснии и Герцеговины в товарищеском матче 29 мая 2016 года.

Также на его счету 3 гола в 17 матчах за молодежную сборную Испании.

На чемпионате мира-2022 сборная Ганы сыграет в группе H против команд Португалии, Уругвая и Кореи. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.