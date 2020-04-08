«Интер» рассчитывает подписать Месси в следующем сезоне

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в следующем сезоне может перейти в «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на TNT Sports. Миланцы готовы к переговорам. Также у 32-летнего аргентинца уже есть предложение от «Ньюэллз Олд Бойз» — его родного клуба.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в следующем году, но он может покинуть команду в конце сезона, если того захочет. Аргентинец всю карьеру выступает за каталонцев. В текущем сезоне на его счету 24 гола и 16 результативных передач в 31 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 112 миллионов евро.