«Интер» попробует подписать Месси в 2021 году

«Интер» предпримет попытку подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Sport Mediaset. У форварда истекает контракт с каталонцами летом 2021 года, миланский клуб рассчитывает заполучить его бесплатно.

При этом зарплата Месси в «Интере» составит порядка 50 миллионов евро в год. В клубе рассчитывают, что аргентинец поможет привлечь новых спонсоров и повысит медийность.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне», в СМИ неоднократно появлялась информация, что «Интер» — главный фаворит в борьбе за футболиста.

В сезоне-2019/20 Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом в сезоне-2019/20. На его счету 25 голов и 21 передача в 33 играх.