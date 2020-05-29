«Интер» интересуется защитником «Барселоны» Лангле. Игрок может стать частью сделки по Лаутаро Мартинесу

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Лангле, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 24-летний француз может стать частью сделки по переходу в каталонскую команду форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса.

В сезоне-2019/20 Ленгле провел за «Барселону» 29 матчей, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.