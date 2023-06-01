Инспекторы УЕФА высказались за отстранение «Барселоны» от еврокубков на один год

Два инспектора Жан Самуэль Леуба и Мирьям Коллер Трунц, которые были назначены комитетом УЕФА по этике и дисциплине для расследования «дела Негрейры» решили, что «Барселона» должна быть отстранена от еврокубков на один год, сообщает ABC.

Окончательное решение будет принимать УЕФА. Состав участников Лиги чемпионов на следующий сезон должен быть утвержден 12 июня.

Сообщается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчеты инспекторов и сейчас размышляет о дальнейших действиях.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесе Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.