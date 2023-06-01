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Сегодня, 16:18

Инспекторы УЕФА высказались за отстранение «Барселоны» от еврокубков на один год

Виталий Косик
Корреспондент
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Логотип «Барселоны» в тени.
Фото Global Look Press

Два инспектора Жан Самуэль Леуба и Мирьям Коллер Трунц, которые были назначены комитетом УЕФА по этике и дисциплине для расследования «дела Негрейры» решили, что «Барселона» должна быть отстранена от еврокубков на один год, сообщает ABC.

Окончательное решение будет принимать УЕФА. Состав участников Лиги чемпионов на следующий сезон должен быть утвержден 12 июня.

Сообщается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчеты инспекторов и сейчас размышляет о дальнейших действиях.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесе Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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4.06 20:00
Бетис – Валенсия
 - : -
4.06 20:00
Сельта – Барселона
 - : -
4.06 20:00
Эльче – Кадис
 - : -
4.06 20:00
Эспаньол – Альмерия
 - : -
4.06 20:00
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
4.06 20:00
Осасуна – Жирона
 - : -
4.06 20:00
Реал – Атлетик
 - : -
4.06 20:00
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
4.06 20:00
Вальядолид – Хетафе
 - : -
4.06 20:00
Вильярреал – Атлетико
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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