Иньиго Мартинес получил травму в матче с «Реалом»
Защитник «Барселоны» Иниго Мартинес получил травму в матче за Суперкубок Испании против «Реала» (5:2), сообщает журналист Хави Мигель.
33-летний испанец был заменен на 28-й минуте, вместо него на поле появился Рональд Араухо. Ожидается, что защитник пропустит из-за травмы ближайшие пять недель, из-за чего пропустит матчи Лиги чемпионов против «Бенфики» и «Аталанты».
В текущем сезоне Мартинес провел 27 матчей за «Барселону», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|
2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|
8
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
9
|Бетис
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|
10
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
11
|Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|
12
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
13
|Севилья
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|
14
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
15
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
16
|Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|
17
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|
18
|Эспаньол
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|
19
|Вальядолид
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|10.01
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|2 : 1
|11.01
|16:00
|
Алавес – Жирона
|0 : 1
|11.01
|18:15
|
Вальядолид – Бетис
|1 : 0
|11.01
|20:30
|
Эспаньол – Леганес
|1 : 1
|11.01
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|12.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|1 : 2
|12.01
|18:15
|
Атлетико – Осасуна
|1 : 0
|13.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6
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