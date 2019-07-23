Иньеста стал послом ла лиги

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста назначен послом ла лиги, cообщает спортивный журналист Дэвид Райз в Twitter.

Иньесте, выступающему за японский "Виссел Кобэ", вручили памятную футболку иконы ла лиги с его номером 8. Отмечается, что в торжественной церемонии в числе прочих принимал участие президент ла лиги Хавьер Теба.

35-летний хавбек выступал за "Барселону" с 2002 по 2018 годы и девять раз становился в ее составе чемпионом Испании, 6 раз - обладателем Кубка Испании, 4 раза - победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.