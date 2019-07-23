Иньеста стал послом ла лиги

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста назначен послом ла лиги, cообщает спортивный журналист Дэвид Райз в Twitter.
Иньесте, выступающему за японский "Виссел Кобэ", вручили памятную футболку иконы ла лиги с его номером 8. Отмечается, что в торжественной церемонии в числе прочих принимал участие президент ла лиги Хавьер Теба.
35-летний хавбек выступал за "Барселону" с 2002 по 2018 годы и девять раз становился в ее составе чемпионом Испании, 6 раз - обладателем Кубка Испании, 4 раза - победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
El actual jugador del Vissel Kobe de Japón, Andrés Iniesta, recibió el nombramiento de ícono de @LaLiga en un acto que se desarrolló en Tokio y que contó con la presencia de el presidente de #LaLiga , Javier Tebas, de Fernando Sanz, embajador de #LaLiga, y de Samuel Eto'o pic.twitter.com/7BCRvJSG5J— David Mantilla Reyes (@DavidMantillaR5) July 22, 2019