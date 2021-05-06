Иньеста считает, что «Барселоне» по силам выиграть чемпионат Испании в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил шансы «сине-гранатовых» на победу в чемпионате Испании по итогам сезона-2020/21.

«Им по силам стать чемпионами. Все клубы находятся в равном положении, поэтому для всех ситуация на финише чемпионата усложняется. Я верю, что «Барселона» сможет выиграть оставшиеся матчи и выиграет лигу, в которой очень высокая конкуренция», — приводит Marca слова Иньесты.

За четыре тура до конца чемпионата Испании «Барселона» идет на третьем месте с 74 очками, отставая от лидирующего «Атлетико» на 2 очка.