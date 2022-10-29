Иньеста назвал игрока, который был в детстве его кумиром

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, что в детстве его кумиром был Пабло Аймар.

«В молодости моим кумиром был Пабло Аймар, всегда было приятно видеть его игру», — цитирует TyC Sports Иньесту.

Бывший аргентинйский полузащитник Аймар выступал за «Ривер Плейт», «Сарагосу», «Валенсию» и «Бенфику». За карьеру он забил 60 голов и сделал 96 голевых передач в 468 матчах с 1997 по 2015 год.