Иньеста готов однажды вернуться в «Барселону»
Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста не исключает, что может вернуться в каталонский клуб. На данный момент футболист готовится стать тренером.
«Мне бы понравилось вернуться в «Барселону», и я даже не знаю, в каком качестве. Через два года я стану хорошим тренером. Но пока что у меня нет лицензии», — цитирует Иньесту derbyderbyderby.it.
С 2002 по 2018 год Иньеста выступал за «Барселону», с которой стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Сейчас 40-летний хавбек играет за «Эмирейтс» из ОАЭ.
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14
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15
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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