Гюндоган: «Фантастический сезон для лучшей команды Испании»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал досрочное чемпионство «Барселоны» в ла лиге.

«Поздравляем «Барселону» с победой в ла лиге! Очень заслуженный, фантастический сезон для лучшей команды Испании. Наслаждайтесь, кулесы!» — написал Гюндоган в соцсети X.

Гюндоган играл за «Барселону» в сезоне-2023/24. На счету немца 51 матч за каталонцев, 5 голов и 14 голевых передач.

В четверг, 15 мая, «Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре и за 2 тура до конца сезона стала недосягаема для «Реала». У каталонцев 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на второй строчке мадридского клуба — 78 очков.