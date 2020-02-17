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Икер Касильяс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Федерации футбола Испании

16:35
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Королевской футбольной федерации Испании.

— Да, я буду участвовать в выборах президента Федерации футбола Испании, — написал у себя в Twitter Касильяс. — Я сообщил о своем решении президенту «Порту», за который выступаю. Спасибо вам всем за поддержку и любовь, которую я продолжаю получать от вас. Ваша сила меня вдохновляет.

Выборы президента Королевской футбольной федерации Испании намечены на осень 2020 года. Помимо Касильяса, свою кандидатуру также выдвинул действующий президент организации, Луис Рубиалес.

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