Икер Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Королевской федерации футбола Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Касильяс уже определился с выдвижением, а поддержать его готово объединение клубов в лице ла лиги и Ассоциация футболистов Испании. Также, Mundo Deportivo пишет, что 38-летний вратарь уведомил о своем решении всех партнеров по сборной Испании, с которыми выигрывал ЧМ-2010 в ЮАР.

Дата выборов пока неизвестна, однако источник сообщает, что они могут состояться в конце марта. Нынешний глава Королевской федерации футбола Испании, Луис Рубиалес, возглавляет организацию с мая 2018 года, он был выбран на срок в 2 года. Рубиалес также выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы.

Касильяс — 2-кратный чемпион Европы (2008, 2012) и чемпион мира (2010) в составе сборной Испании, является воспитанником «Реала», за который выступал до 2015 года, после чего перешел в «Порту». Вратарь выступал за португальский клуб до мая 2019 года, после чего приостановил карьеру из-за сердечного приступа.