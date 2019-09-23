Икарди сомневается, что его не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что он не попадает в состав сборной Аргентины из-за ее лидера Лионеля Месси.

— Знаю Месси еще с того момента, когда я занимался в академии «Барселоны», -цитирует Football Italia Икарди. — Не думаю, что слухи правдивы, но не могу заставить людей перестать говорить об этом. Очень ценю его и сомневаюсь, что меня не вызывают в сборную из-за него.