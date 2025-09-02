Ихеаначо покинул «Севилью»

Форвард Келечи Ихеаначо покинул «Севилью», сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний нигериец выступал за испанский клуб с лета 2024 года, проведя вторую часть сезона в аренде у «Мидлсбро».

В общей сложности на счету Ихеаначо 11 матчей за «Севилью», в которых он забил 3 гола.