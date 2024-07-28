Ихеаначо близок к переходу в «Севилью»

Форвард Калечи Ихеаначо может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, 27-летний нигериец в ближайшее время подпишет контракт с «Севильей» в качестве свободного агента.

Ихеаначо выступал за «Лестер» с 2017 по 2024 год. В минувшем сезоне форвард провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.