Игры «Реала» в Испании смотрят в среднем 1,5 миллиона человек, «Барселоны» — 1,3 миллиона

Издание Marca опубликовало средние показатели просмотров матчей команд ла лиги.

Со ссылкой на Barlovento Comunicacion отмечается, что лидирует по этому показателю «Реал», чьи матчи в Испании в среднем смотрят 1 518 000 человек.

Далее идет «Барселона» с показателем 1 289 000 человек. В тройку попал «Атлетико» — 1 161 000 человек. Далее идет «Вильярреал», который стал четвертым клубом с аудиторией более миллиона зрителей — 1 056 000.

Матчи остальных клубов ла лиги в среднем смотрят менее миллиона человек.