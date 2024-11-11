Игроку «Реала» Беллингему вручили «Tрофей Ди Стефaно»

Полузащитник Джуд Беллингем стал обладателем приза Альфредо Ди Стефано по итогам сезона-2023/24.

Данная награда вручается лучшему футболисту чемпионата Испании. Победитель избирается испанской газетой Marca.

В минувшем сезоне Беллингем провел 28 матчей в ла лиге, забив 19 голов и отдав 6 результативных передач.