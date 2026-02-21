Игроков «Реала» предупредили о возможных провокациях в игре с «Осасуной»
В «Реале» предупредили команду о возможных провокациях в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», сообщает Defensa Central.
В команде надеются избежать осложнений и действовать просто, в отличие от сезона-2024/25.
Особые предупреждения получили нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе и защитник Антонио Рюдигер. Им рекомендовано сохранять спокойствие независимо от реакции толпы и не поддаваться на провокации.
После первой игры стыкового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» (0:1) Винисиус заявил, что форвард лиссабонцев Джанлука Престианни назвал его обезьяной. УЕФА назначил специального инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных нарушений регламента в этой встрече.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|17-2
|12
|
2
|Алавес
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|
3
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
4
|Реал
|4
|3
|0
|1
|10-3
|9
|
5
|Депортиво
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
8
|Севилья
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
9
|Атлетик
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
10
|Леванте
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
11
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
12
|Реал Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
13
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|6-5
|4
|
14
|Расинг
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|
15
|Хетафе
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|
16
|Вильярреал
|4
|0
|2
|2
|6-8
|2
|
17
|Сельта
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
18
|Малага
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
19
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|4.09
|22:00
|Бетис – Реал
|1 : 0
|5.09
|17:15
|Атлетик – Атлетико
|3 : 0
|5.09
|19:30
|Р. Вальекано – Расинг
|3 : 2
|5.09
|22:00
|Вильярреал – Депортиво
|2 : 3
|6.09
|17:15
|Валенсия – Барселона
|0 : 5
|6.09
|19:30
|Алавес – Осасуна
|5 : 2
|6.09
|19:30
|Малага – Леванте
|0 : 0
|6.09
|22:00
|Эспаньол – Севилья
|1 : 1
|7.09
|20:00
|Хетафе – Сельта
|- : -
|7.09
|22:30
|Эльче – Реал Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|
|
Лукас Бойе
Алавес
|4
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|3
|1
|1
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|3
|1
|1
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|4
|1
|1