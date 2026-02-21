Игроков «Реала» предупредили о возможных провокациях в игре с «Осасуной»

В «Реале» предупредили команду о возможных провокациях в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», сообщает Defensa Central.

В команде надеются избежать осложнений и действовать просто, в отличие от сезона-2024/25.

Особые предупреждения получили нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе и защитник Антонио Рюдигер. Им рекомендовано сохранять спокойствие независимо от реакции толпы и не поддаваться на провокации.

После первой игры стыкового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» (0:1) Винисиус заявил, что форвард лиссабонцев Джанлука Престианни назвал его обезьяной. УЕФА назначил специального инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных нарушений регламента в этой встрече.