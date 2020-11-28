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Игроки «Севильи» вышли на матч в футболках с номером 10 в память о Марадоне

28 ноября 2020, 23:23
Игроки &quot;Севильи&quot;. Фото Twitter
Игроки &quot;Севильи&quot;. Фото Twitter
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Игроки «Севильи» перед игрой чемпионата Испании против «Уэски» (1:0) почтили память бывшего нападающего команды Диего Марадоны. Андалусский клуб вышел на матч в футболках с номером 10, под которым аргентинец выступал большую часть карьеры.

Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября в возрасте 60 лет.

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