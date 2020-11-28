Игроки «Севильи» вышли на матч в футболках с номером 10 в память о Марадоне
Игроки «Севильи» перед игрой чемпионата Испании против «Уэски» (1:0) почтили память бывшего нападающего команды Диего Марадоны. Андалусский клуб вышел на матч в футболках с номером 10, под которым аргентинец выступал большую часть карьеры.
Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября в возрасте 60 лет.
??? @SevillaFC pay a moving pre-match tribute to their former No10 & captain & then honour Diego Maradona with victory ? pic.twitter.com/FSXwJwvMOv— FIFA.com (@FIFAcom) November 28, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю