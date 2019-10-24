Игроки «Реала» выступают против возвращения Моуринью

Футболисты «Реала» выступают против возвращения в команду Жозе Моуринью, сообщает As.

Испанские журналисты отмечают, что как только слухи начинают отправлять португальца в Мадрид, игра команды преображается. «Реал» потерпел всего 2 поражения в текущем сезоне, и после каждого из них пресса сообщала о возможной отставке действующего главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Моуринью остался без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. «Реал» ранее уступил «Мальорке» (0:1) в чемпионате Испании. Команда занимает второе место, имея в активе 18 очков в девяти матчах.