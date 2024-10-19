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19 октября, 23:21

Игроки «Реала» поддержали травмированного Карвахаля

Владислав Маслов
Корреспондент
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Даниэль Карвахаль.
Фото Global Look Press

Одноклубники защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля провели акцию в поддержку игрока, который недавно перенес операцию в связи с тяжелой травмой.

32-летний испанец получил повреждение в матче 9-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (2:0). У игрока были диагностированы разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

Ранее сообщалось, что Карвахаль успешно перенес операцию.

Футболисты «сливочных» вышли на матч 10-го тура чемпионта Испании против ««Сельты» в футболках с надписью «Много сил тебе, Дани!».

Фото Reuters

Карвахаль является воспитанником «королевского клуба», он дебютировал за основной состав в 2013 году. На счету защитника 427 матчей и 14 голов в составе команды. В текущем сезоне игрок успел провести 8 игр и забить 1 мяч.

Даниэль Карвахаль
ФК Реал
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1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
7
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
8
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
9
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
17
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
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 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
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 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
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 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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