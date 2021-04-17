Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Игроки «Реала» отказались от бонусов за возможную победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов

12:30
Теги:

Футболисты «Реала» решили пойти на встречу клубу, и отказались от крупной премии, в случае, если им удастся одержать победу в текущем розыгрыша чемпионата Испании или Лиги чемпионов, сообщает Marca со ссылкой на ABC.

Речь идет о сумме около 30 миллионов евро, которые удастся сэкономить «сливочным» в качестве отсутствия выплат за турниры.

Однако, игроки все равно оставили за собой возможность получить подъемные, но только лишь при условии, что им удастся завоевать трофей и на внутренней, и на международной аренах.

Но даже в этом случае, команда согласилась взять только половину от общего потенциального внутреннего призового фонда в 60 миллионов евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры