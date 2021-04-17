Игроки «Реала» отказались от бонусов за возможную победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов
Футболисты «Реала» решили пойти на встречу клубу, и отказались от крупной премии, в случае, если им удастся одержать победу в текущем розыгрыша чемпионата Испании или Лиги чемпионов, сообщает Marca со ссылкой на ABC.
Речь идет о сумме около 30 миллионов евро, которые удастся сэкономить «сливочным» в качестве отсутствия выплат за турниры.
Однако, игроки все равно оставили за собой возможность получить подъемные, но только лишь при условии, что им удастся завоевать трофей и на внутренней, и на международной аренах.
Но даже в этом случае, команда согласилась взять только половину от общего потенциального внутреннего призового фонда в 60 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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