Игроки «Реала» отказались от бонусов за возможную победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов

Футболисты «Реала» решили пойти на встречу клубу, и отказались от крупной премии, в случае, если им удастся одержать победу в текущем розыгрыша чемпионата Испании или Лиги чемпионов, сообщает Marca со ссылкой на ABC.

Речь идет о сумме около 30 миллионов евро, которые удастся сэкономить «сливочным» в качестве отсутствия выплат за турниры.

Однако, игроки все равно оставили за собой возможность получить подъемные, но только лишь при условии, что им удастся завоевать трофей и на внутренней, и на международной аренах.

Но даже в этом случае, команда согласилась взять только половину от общего потенциального внутреннего призового фонда в 60 миллионов евро.