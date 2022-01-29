Марсело, Хесус Вальехо, Гарет Бэйл, Иско и Мариано Диас не хотят уходить из «Реала»,

Игроки «Реала» Марсело, Хесус Вальехо, Гарет Бэйл, Иско и Мариано Диас не хотят уходить из мадридского клуба, сообщает Marca.

По информации источника, игроки по-прежнему рассчитывают получить шанс в мадридском клубе.

Отмечается, что из-за нежелания игроков уходить «Реал» планирует отпустить Марсело, Бэйла и Иско свободными агентами, а трех других игроков постарается продать, не прибегая к конфликту.