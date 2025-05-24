Игроки «Реала» и «Реал Сосьедад» устроили живой коридор Модричу

Игроки «Реала» и «Реал Сосьедад» выстроились живым коридором, чтобы проводить хавбека мадридцев Луку Модрича в матче 38-го тура ла лиги.

Хорват провел последний матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу». 22 мая «Реал» объявил об уходе полузащитника в конце сезона-2024/25.

Попрощаться с Модричем приехал и экс-хавбек мадридцев Тони Кроос. 39-летний хорват в окружении семьи и партнеров по команде не смог сдержать слез.

Лука Модрич и Тони Кроос. Фото Global Look Press

Лука Модрич с семьей. Фото Reuters

Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. Вместе с командой он 6 раз выиграл Лигу чемпионов, 5 раз становился победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, четырежды становился чемпионом Испании и дважды завоевывал Кубок страны.