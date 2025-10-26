Игроки «Реала» и «Барселоны» устроили стычку после окончания матча

После окончания матча «Реал» — «Барселона» в 10-м туре чемпионата Испании между игроками обеих команд началась стычка.

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1. После финального свистка возникла потасовка, одними из активных участников которой стали вингер сине-гранатовых Рафинья и нападающий «Реала» Винисиус.

Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Фото AFP

«Реал» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 22 очками идет на второй строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».