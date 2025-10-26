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26 октября 2025, 20:45

Игроки «Реала» и «Барселоны» устроили стычку после окончания матча

Алина Савинова
Игроки «Реала» и «Барселоны» устроили потасовку после окончания класико.
Фото AFP

После окончания матча «Реал» — «Барселона» в 10-м туре чемпионата Испании между игроками обеих команд началась стычка.

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1. После финального свистка возникла потасовка, одними из активных участников которой стали вингер сине-гранатовых Рафинья и нападающий «Реала» Винисиус.

Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Реал» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 22 очками идет на второй строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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