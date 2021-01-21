Игроки «Реала» были удивлены мягкой речью Зидана после вылета из Кубка

Некоторые игроки «Реала» были удивлены спокойствием главного тренера Зинедина Зидана на первой тренировке после вылета из Кубка Испании от «Алькояно» (1:2), сообщает Marca.

По данным источника, специалист поговорил с футболистами на протяжении двух минут в обычной манере. Многие ожидали от француза серьезного разговора по поводу поражения в турнире.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» не намерено немедленно увольнять Зидана, а хочет дождаться концовки сезона, чтобы оценить результаты команды в чемпионате и Лиге чемпионов.