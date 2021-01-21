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Игроки «Реала» были удивлены мягкой речью Зидана после вылета из Кубка

20:43
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Некоторые игроки «Реала» были удивлены спокойствием главного тренера Зинедина Зидана на первой тренировке после вылета из Кубка Испании от «Алькояно» (1:2), сообщает Marca.

По данным источника, специалист поговорил с футболистами на протяжении двух минут в обычной манере. Многие ожидали от француза серьезного разговора по поводу поражения в турнире.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» не намерено немедленно увольнять Зидана, а хочет дождаться концовки сезона, чтобы оценить результаты команды в чемпионате и Лиге чемпионов.

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