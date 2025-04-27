Беллингем и Васкес получили красные карточки в матче с «Барселоной»

Судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа удалил трех игроков «Реала» в финале Кубка Испании против «Барселоны» (3:2 после д.в.).

После свистка рефери показал красные карточки полузащитнику Джуду Беллингему и защитникам Лукасу Васкесу и Антонио Рюдигеру. Последний был наказан за бросок льда в сторону судьи.

«Барселона» выиграла Кубок Испании в 32-й раз — это рекорд турнира. У «Реала» — 20 титулов.