Игроки «Леванте» устроили чемпионский коридор «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»

Игроки «Леванте» устроили чемпионский коридор «Реалу» перед матчем 36-го тура ла лиги.

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

После 40 минут игры хозяева выигрывают со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились защитник Ферлан Менди, а также нападающего Карим Бензема и Родриго Гоэс.

После 35 туров ла лиги «Реал» набрал 81 очко и гарантировал себе первое место в турнирной таблице. «Леванте» с 29 баллами располагается на 20-й, последней позиции.