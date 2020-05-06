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Игроки и тренеры «Реала» прибыли на базу. Все в масках

17:46
Серхио Рамос и Зинедин Зидан в масках. Фото ФК «Реал».
Серхио Рамос и Зинедин Зидан в масках. Фото ФК «Реал».
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Футболисты и тренерский штаб «Реала» прибыли в тренировочный центр. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Все они были в масках. Сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что испанские клубы смогут возобновить тренировки на этой неделе. Точная дата возобновления ла лиги пока неизвестна. До этого сообщалось, что сезон могут возобновить в июне.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 755 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 259 401 человек умер, выздоровели — 1 258 332.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.

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