Игроки и тренеры «Эспаньола» согласились на понижение зарплаты

Игроки и тренерский штаб «Эспаньола» пришли к соглашению с клубом по поводу сокращения зарплаты, сообщает клубный сайт. Сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что зарплата будет сокращена на 19 процентов, если сезон не возобновится. Если чемпионат все же доиграют, то сокращение составит четыре процента. При этом те, кто попал под действие закона о временном увольнении, получат прибавку. Это касается женской команды, большинства игроков «Эспаньола» Б и юношеской команд. Также все игроки, контракты которых заканчиваются 30 июня, согласились доиграть сезон до даты его завершения.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 048 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 210 539 летальных исходов от инфекции, вылечились 916 985 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.