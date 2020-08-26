Игроки «Барселоны» уверены, что Месси покинет клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, покинет клуб, сообщает журналист Ким Доменек Пучбо в эфире El Chiringuito TV.

По данным источника, одноклубники уверены, что пути обратно в ситуации с 33-летним аргентинцем уже нет.

Ранее появилась информация, что Месси может остаться в столице Каталонии, если президент клуба Хосеп Бартомеу покинет свой пост.

Футболист подал запрос о расторжении контракта, но в «Барселоне» ответили отказом, ссылаясь на то, что срок действия пункта о досрочном прекращении действия соглашения в одностороннем порядке истек. Ранее также появилась информация, что Месси намерен перейти в «Манчестер Сити».

Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.