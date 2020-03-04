Игроки «Барселоны» утратили доверие к Сетьену

Футболисты «Барселоны» утратили доверие к главному тренеру команды Кике Сетьену, утверждает Radio Catalunya. В команде считают, что специалист не справится с амбициями клуба и не соответствует его уровню.

По информации источника, игроки команды говорили, что Сетьен «не знает, как управлять этим кораблем».

Вера в Сетьена была подорвана уже в конце января, когда «Барса» уступила «Валенсии» 0:2. Своего пика недовольство достигло после поражения от «Реала» 1 марта (0:2).

Кике Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020, сменив Эрнесто Вальверде. Ранее он не работал с топ-клубами, а самой сильной командой в его карьере стал «Бетис», с которым он занял шестое место в сезоне-2017/18. В 2005 году Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу.