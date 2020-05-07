Игроки «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирус и могут приступить к тренировкам

Все футболисты «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает RAC1. Таким образом, игрокам не придется проходить 14-дневный карантин. С завтрашнего дня они смогут приступить к индивидуальным тренировкам.

Чемпионат Испании планируется возобновить 14 июня. «Барса» после 27 туров лидирует в таблице ла лиги, на 2 очка опережая «Реал».

По данным Worldometers, в мире на данный момент выявлено 3 855 143 случая заболевания коронавирусом. 266 195 человек умерли, 1 317 632 выздоровели.