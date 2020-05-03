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Игроки «Барселоны» пройдут тестирование на коронавирус

08:55
Игроки «Барселоны». Фото ФК «Барселона».
Игроки «Барселоны». Фото ФК «Барселона».
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Все футболисты «Барселона» пройдут тесты на коронавирус. Ожидается, что процедура пройдет 6 мая, сообщает Marca.

Если результаты будут благоприятными, то игроки смогут начать индивидуальные тренировки на базе под наблюдением физиотерапевтов. При этом переодеваться и принимать душ игроки будут только дома.

Во второй фазе подготовки игроки смогут тренироваться в составе небольших групп, избегая контактов с членами своих семей. В третьей стадии футболистам будет разрешено посещать теоретические занятия группами численностью не более 14 человек.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавиуса 12 марта после 27 туров из 38. Возобновить турнир надеются в начале июня.

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