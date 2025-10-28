Педри и Ямаль отписались от Карвахаля в соцсети после класико
Игроки «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль отписались от защитника «Реала» Даниэля Карвахаля в соцсети Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) после матча 10-го тура Ла лиги, который завершился победой мадридского клуба (2:1).
Капитан сливочных также удалил игроков из своих подписок. На это обратил внимание портал Footmercato. Кроме того, 18-летний форвард каталонцев установил на аватарку черный фон.
По данным источника, ситуация вызывает напряжение в тренерском штабе сборной Испании. Посредником в примирении игроков может выступить главный тренер национальной команда Луис де ла Фуэнтес.
После финального свистка в матче «Реал» — «Барселона» на поле возникла потасовка, в которой в том числе участвовали Карвахаль и Ямаль.
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|И
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|О
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0
|0
|0-0
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3
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0-0
|0
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20
|Малага
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|0-0
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Судейство