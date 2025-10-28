Педри и Ямаль отписались от Карвахаля в соцсети после класико

Игроки «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль отписались от защитника «Реала» Даниэля Карвахаля в соцсети Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) после матча 10-го тура Ла лиги, который завершился победой мадридского клуба (2:1).

Капитан сливочных также удалил игроков из своих подписок. На это обратил внимание портал Footmercato. Кроме того, 18-летний форвард каталонцев установил на аватарку черный фон.

По данным источника, ситуация вызывает напряжение в тренерском штабе сборной Испании. Посредником в примирении игроков может выступить главный тренер национальной команда Луис де ла Фуэнтес.

После финального свистка в матче «Реал» — «Барселона» на поле возникла потасовка, в которой в том числе участвовали Карвахаль и Ямаль.