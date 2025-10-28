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28 октября 2025, 08:14

Педри и Ямаль отписались от Карвахаля в соцсети после класико

Руслан Минаев
Дани Карвахаль и Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Игроки «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль отписались от защитника «Реала» Даниэля Карвахаля в соцсети Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) после матча 10-го тура Ла лиги, который завершился победой мадридского клуба (2:1).

Капитан сливочных также удалил игроков из своих подписок. На это обратил внимание портал Footmercato. Кроме того, 18-летний форвард каталонцев установил на аватарку черный фон.

По данным источника, ситуация вызывает напряжение в тренерском штабе сборной Испании. Посредником в примирении игроков может выступить главный тренер национальной команда Луис де ла Фуэнтес.

Ламин Ямаль.Не новый Месси, а капризный ребенок. Поведение Ямаля становится проблемой для «Барселоны»

После финального свистка в матче «Реал» — «Барселона» на поле возникла потасовка, в которой в том числе участвовали Карвахаль и Ямаль.

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Даниэль Карвахаль
Ламин Ямаль
ФК Барселона
ФК Реал
Педри (Барселона)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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