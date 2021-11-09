Игроки «Барселоны» недовольны поведением Коутиньо
Игроки «Барселоны» недовольны поведением полузащитника команды Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.
По информации источника, игрокам надоело отношение 29-летнего бразильца к тренировкам и играм.
Отмечается, что последней каплей для них стал эпизод в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3), когда полузащитник отказался выходить на замену.
Как сообщили в программе Onzefrom на TV3, когда исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан попросил Коутиньо начать разминаться, тот ответил: «Скоро перерыв, так что это необязательно».
После окончания встречи некоторые футболисты каталонского клуба раскритиковали Коутиньо за его слова.
В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч в 11 играх.
Ранее бразилец опроверг информацию о том, что отказался выходить на замену в матче с «Сельтой».
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/vestuario-barca-empieza-harto-coutinho-12803124
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