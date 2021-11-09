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Игроки «Барселоны» недовольны поведением Коутиньо

15:29
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Игроки «Барселоны» недовольны поведением полузащитника команды Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации источника, игрокам надоело отношение 29-летнего бразильца к тренировкам и играм.

Отмечается, что последней каплей для них стал эпизод в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3), когда полузащитник отказался выходить на замену.

Как сообщили в программе Onzefrom на TV3, когда исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан попросил Коутиньо начать разминаться, тот ответил: «Скоро перерыв, так что это необязательно».

После окончания встречи некоторые футболисты каталонского клуба раскритиковали Коутиньо за его слова.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч в 11 играх.

Ранее бразилец опроверг информацию о том, что отказался выходить на замену в матче с «Сельтой».

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/vestuario-barca-empieza-harto-coutinho-12803124

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