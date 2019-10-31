Игроки «Барселоны» были готовы на пересмотр контрактов ради возвращения Неймара

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, на что были готовы пойти футболисты каталонцев ради возвращения нападающего Неймара. Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Летом испанский клуб пыталася вернуть игрока.

— Мы спрашивали у президента, можем ли изменить условия наших контрактов, были в курсе проблемы с финансовым фэйр-плей, — приводит слова Пике официальный сайт радио Cadena SER. — Мы сказали: «Вместо того, чтобы что-то заработать в первый год, готовы заработать в последующие- во второй, третий, четвертый года». Тогда руководство посчитало, что это хорошая идея, но потом возникли другие проблемы.

Может ли Неймар вернуться? Перед уходом сказали ему: «Ты идешь в золотую тюрьму». Но все может случиться, и может оказаться, что дверь будет открыта.

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