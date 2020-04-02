Игроки «Атлетико» согласились на сокращение зарплат на 70 процентов

«Атлетико» стал очередной командой, чьи игроки пошли на сокращение зарплат, сообщает официальный сайт клуба. Помимо них, зарплата сокращена будет у членов правления. На этот ход мадридцы пошли, чтобы сохранить зарплаты остальным 430 сотрудникам клуба.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании был прерван, большая часть заведений была закрыта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.