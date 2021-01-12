Игроки «Атлетико» из-за непогоды не смогли доехать на тренировку на своих спортивных авто

Игроки «Атлетико» столкнулись с проблемами по пути на тренировку.

Из-за сильного снегопада Янник Феррейра-Карраско, Маркос Льоренте и Шиме Врсалько не смогли добраться до базы клуба на своих спортивных автомобилях. Бельгийцу пришлось одолжить у своего соседа обычную машину.

Над Испанией последние дни бушует снежный шторм Филомена. По прогнозам, высота снежного покрова может достигнуть 20-30 сантиметров.