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Игроки «Атлетико» из-за непогоды не смогли доехать на тренировку на своих спортивных авто

01:24
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Игроки «Атлетико» столкнулись с проблемами по пути на тренировку.

Из-за сильного снегопада Янник Феррейра-Карраско, Маркос Льоренте и Шиме Врсалько не смогли добраться до базы клуба на своих спортивных автомобилях. Бельгийцу пришлось одолжить у своего соседа обычную машину.

Над Испанией последние дни бушует снежный шторм Филомена. По прогнозам, высота снежного покрова может достигнуть 20-30 сантиметров.

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