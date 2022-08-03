Игрок «Лас-Пальмаса», у которого обнаружили рак, в ближайшее время пройдет курс лечения
Футболист «Лас-Пальмас» Кириан Родригес, у которого врачи диагностировали онкологическое заболевание, рассказал, что в ближайшее время пройдет курс лечения.
«Подтверждено, что у меня лимфома Ходжкина, начинаю отдельный бой. Совершенно другая игра, чем у моих товарищей по команде на следующей неделе. Я собираюсь пройти курс лечения и какое-то время буду вне поля, однако я планирую вернуться в декабре», — приводит слова Родригеса Marca.
Marca отмечает, что во время первого матча болельщики «Лас-Пальмаса» собираются устроить овацию игроку на 20-й минуте встречи. Это связано с тем, что футболист выступает под 20-м номером.
2 августа 26-летний спортсмен сообщил, что почувствовал недомогание во время предсезонных подготовок. Его отправили на дополнительную сдачу анализов, в итоге у Родригеса была обнаружена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
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|0-0
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8
|Атлетик
|0
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -