Игрок «Лас-Пальмаса», у которого обнаружили рак, в ближайшее время пройдет курс лечения

Футболист «Лас-Пальмас» Кириан Родригес, у которого врачи диагностировали онкологическое заболевание, рассказал, что в ближайшее время пройдет курс лечения.

«Подтверждено, что у меня лимфома Ходжкина, начинаю отдельный бой. Совершенно другая игра, чем у моих товарищей по команде на следующей неделе. Я собираюсь пройти курс лечения и какое-то время буду вне поля, однако я планирую вернуться в декабре», — приводит слова Родригеса Marca.

Marca отмечает, что во время первого матча болельщики «Лас-Пальмаса» собираются устроить овацию игроку на 20-й минуте встречи. Это связано с тем, что футболист выступает под 20-м номером.

2 августа 26-летний спортсмен сообщил, что почувствовал недомогание во время предсезонных подготовок. Его отправили на дополнительную сдачу анализов, в итоге у Родригеса была обнаружена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы.