Игрок «Гранады» заразился коронавирусом перед матчем с «Барселоной»

Полузащитник «Гранады» Янхель Эррера сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Футболист помещен на самоизоляцию.

Таким образом, он пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании против «Барселоны». Игра состоится 3 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

23-летний венесуэлец в текущем сезоне провел 28 матчей за «Гранаду» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.