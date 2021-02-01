Игрок «Гранады» заразился коронавирусом перед матчем с «Барселоной»
22:51
Полузащитник «Гранады» Янхель Эррера сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Футболист помещен на самоизоляцию.
Таким образом, он пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании против «Барселоны». Игра состоится 3 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.
23-летний венесуэлец в текущем сезоне провел 28 матчей за «Гранаду» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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