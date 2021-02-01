Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Игрок «Гранады» заразился коронавирусом перед матчем с «Барселоной»

22:51
Теги:

Полузащитник «Гранады» Янхель Эррера сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Футболист помещен на самоизоляцию.

Таким образом, он пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании против «Барселоны». Игра состоится 3 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

23-летний венесуэлец в текущем сезоне провел 28 матчей за «Гранаду» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир