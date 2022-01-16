Игрок «Бетиса» Камараса заявил, что Лопетеги попросил Хордана броситься на газон после попадания постороннего предмета

Полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса прокомментировал прерванный матч 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи».

«Позорный и неоправданный поступок человека, который не представляет наших фанатов. Я надеюсь, что с Хорданом все в порядке, хотя мы все слышали (в том числе и четвертый судья), как их тренер призывал Хоана «закружиться и броситься на газон». Этим твитом я не говорю, что Хоан притворяется или симулирует, я просто рассказываю то, что слышал», — написал Камараса в Twitter.

Инцидент произошел на 47-й минуте при счете 1:1. С трибун прилетел посторонний предмет, который попал в игрока «Севильи» Хоана Хордана. Футболист упал, ему понадобилась медицинская помощь. Арбитр в итоге решил увести команды в раздевалку. Матч возобновлен не был.