Педри: «Золотой мяч» Родри доказывает, что роль полузащитника наконец-то получает признание»

Полузащитник «Барселоны» Педри, говоря о «Золотом мяче», отметил важность признания заслуг полузащитников в футболе.

В 2024 году награду лучшему футболисту получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Долгое время награда вручалась преимущественно нападающим. Победа Родри доказывает, что роль полузащитника наконец-то получает признание по достоинству, потому что в футболе многое определяет полузащита. Команде легче выигрывать матчи, когда она доминирует в этой зоне. Поэтому почему бы не мечтать о выигрыше «Золотого мяча»? Для этого необходимо провести очень хороший сезон в команде», — приводит L'Equipe слова Педри.

22-летний Педри попал в список номинантов на «Золотой мяч»-2025. В сезоне-2024/25 он провел 59 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 8 результативных передач. Вместе с сине-гранатовыми полузащитник стал чемпионом Испании, а также победителем Кубка и Суперкубка страны.