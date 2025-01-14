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Сегодня, 10:00

Корнеев о победе «Барсы»: «У «Реала» выпало из игры шесть человек!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Игорь Корнеев, единственный российский футболист, выступавший за «Барселону», в интервью «СЭ» ответил на вопросы о крупной победе каталонцев над «Реалом» в финале Суперкубка Испании (5:2).

— Счет по игре? Заслужил ли «Реал» такого разгрома?

— Думаю, в целом все по делу. Не считаю такой результат жестоким для мадридцев, исходя из увиденного. Проблема «Реала» заключалась в том, что пять-шесть человек по большому счету отсутствовали на поле...

— Кто именно?

— Винисиус, Камавинга, Тчуамени, Васкес. Родриго еще более-менее. Вальверде не мог никак разобраться с Камавингой, кто кого преследует в том или ином эпизоде. В итоге увидел в исполнении уругвайца, что называется, пять или шесть подкатов последней надежды... В общем, полная неразбериха! Тчуамени — это, конечно, не номинальный защитник. То же самое могу сказать и про Васкеса.

И в этих зонах «Барса» создавала сопернику огромные проблемы. Менди тоже «пропал». Не понял, как он мог дать столько пространства и зон Ямалю. Так что каталонцы полностью переиграли мадридцев. В первом тайме подопечные Флика забили четыре, а ведь могли и больше. Девять опасных моментов у ворот Куртуа до перерыва! Давно такого не припомню. А когда игроков «Барсы» особо не держат, понятное дело, они показывают весь свой потенциал.

— А после удаления Щенсны и гола Родриго у вас не мелькнула мысль, что Мадрид спасется?

— Нет. Игра была сделана в первом тайме. И, не раскрываясь, нереально сократить такую разницу в счете. А чуть раскроешься — сразу получишь проблемы с такой «Барсой». Это еще хорошо для «Реала», что во втором тайме каталонцы лишь однажды огорчили Куртуа. Повторюсь, счет мог быть крупнее. Признаюсь, был сильно удивлен. Для меня по всем раскладам и прогнозам фаворитом являлась команда Анчелотти. Но на таком уровне если один игрок выпадает из обоймы, уже непросто. А тут мы говорим сразу о шести!

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
10
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 - : -
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 - : -
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 - : -
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
19.01 20:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

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Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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