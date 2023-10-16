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Ибрагимович вспомнил об игре в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович вспомнил о своем переходе в «Барселону».

«Трансфер в «Барсу» был мечтой каждого футболиста в то время. Первые полгода были неплохими, но затем настроение кардинально изменилось. Я пережил не самое лучшее время, тренер хотел избавиться от меня любой ценой», — цитирует игрока Джанлука ди Марцио.

Ибрагимович играл в «Барселоне» с 2009 по 2011 год. В чемпионате Испании швед провел 29 матчей и забил 16 голов.

Златан Ибрагимович
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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