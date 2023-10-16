Ибрагимович вспомнил об игре в «Барселоне»
Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович вспомнил о своем переходе в «Барселону».
«Трансфер в «Барсу» был мечтой каждого футболиста в то время. Первые полгода были неплохими, но затем настроение кардинально изменилось. Я пережил не самое лучшее время, тренер хотел избавиться от меня любой ценой», — цитирует игрока Джанлука ди Марцио.
Ибрагимович играл в «Барселоне» с 2009 по 2011 год. В чемпионате Испании швед провел 29 матчей и забил 16 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|0
|1
|20-6
|24
|
2
|Жирона
|9
|7
|1
|1
|19-11
|22
|
3
|Барселона
|9
|6
|3
|0
|21-10
|21
|
4
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|20-8
|19
|
5
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
6
|Р. Сосьедад
|9
|4
|3
|2
|17-12
|15
|
7
|Бетис
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
9
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
10
|Лас-Пальмас
|9
|3
|2
|4
|6-8
|11
|
11
|Хетафе
|9
|2
|4
|3
|12-15
|10
|
12
|Осасуна
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
13
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
14
|Вильярреал
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|
15
|Алавес
|9
|2
|2
|5
|7-13
|8
|
16
|Севилья
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|
17
|Мальорка
|9
|1
|5
|3
|12-15
|8
|
18
|Сельта
|9
|1
|3
|5
|10-15
|6
|
19
|Гранада
|9
|1
|3
|5
|15-23
|6
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
Результаты / календарь
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38 тур
|20.10
|22:00
|
Осасуна – Гранада
|- : -
|21.10
|15:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|- : -
|21.10
|17:15
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|21.10
|19:30
|
Севилья – Реал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|22.10
|15:00
|
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
|- : -
|22.10
|17:15
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|22.10
|19:30
|
Вильярреал – Алавес
|- : -
|22.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|23.10
|22:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|7
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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