«Бетис» обыграл клуб 4-го дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

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«Бетис» обыграл «Ибица Ислас Питиусас» в 1/16 финала Кубка Испании — 4:1. Игра прошла на арене клуба 4-го дивизиона «Муниципальный стадион Кан Миссис».

Голами в составе победителей отметились Жозе Виллиан, оформивший дубль, Эдгар Гонсалес и Набиль Фекир. Единсвенный гол за «Ибица Ислас Питиусас» забил Пепе Берналь.

Соперник «Бетиса» по 1/8 финала турнира определится позже в результате жеребьевки.