Хюнтелар вспомнил, оказался в некрасивой ситуации из-за одного из своих одноклубников по «Реалу»

Бывший нападающий «Реала» Клас-Ян Хюнтелар вспомнил, оказался в некрасивой ситуации из-за одного из своих одноклубников. В интервью Marca он рассказал, что кто-то ужинал с другими голландскими футболистами мадридского клуба: Арьеном Роббеном, Рафаэлом ван дер Вартом, Весли Снайдером и Ройстоном Дренте.

За беседой Хюнтелар в шутку сказал, что покинет клуб, если не будет получать много игрового времени. На следующий день в газете AS вышла статья со следующей цитатой нападающего: «Хочу покинуть «Реал».

Хюнтелар не давал такого интервью. Он подозревает, что кто-то из его одноклубников слил эту историю в прессу, но так и не смог выяснить, кто именно.